شكرا لقرائتكم خبر عن بلجيكا تعلق تسليم رئيس كتالونيا السابق لإسبانيا والان نبدء بالتفاصيل

أصدرت محكمة بلجيكية اليوم الخميس حكما بتعليق عملية تسليم رئيس إقليم كتالونيا السابق الانفصالي كارلس بوجديمون لإسبانيا، وفقا لوكالة الأنباء البلجيكية "بلجا".

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