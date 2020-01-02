شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسي يحيل تشكيل الحكومة الجديدة إلى البرلمان والان نبدء بالتفاصيل

أحال الرئيس التونسي قيس سعيد تشكيل الحكومة الجديدة إلى رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة للحكومة الجديدة. وكان قدم رئيس الوزراء التونسي المكلف الحبيب الجملي، أمس، تشكيلة حكومته الجديدة للرئيس قيس سعيد. وتحتاج الحكومة المقبلة إلى تأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

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