أعرب وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر، الخميس، عن توقعاته بالمزيد من الهجمات ضد القوات الأمريكية. ونقلت "سكاي نيوز" عن إسبر قوله، إن "كتائب حزب الله قد تنفذ عملاً استفزازيا آخر"، محذراً أنه أن "نفذت كتائب حزب الله عملا استفزازيا آخر فسوف تندم على ذلك". وأضاف :"نتوقع المزيد من الهجمات".



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كانت هذه تفاصيل خبر وزير الدفاع الأميركي: نتوقع المزيد من الهجمات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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