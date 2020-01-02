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2020-01-02 | 16:10
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وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن "ميمي قرر رفض جميع العروض الخليجية او العربية في الانتقالات الشتوية الجارية".
واضاف ان "ميمي سيوافق على العروض الاوروبية فقط وفي حال لم يصل اي عرض سيبقى في صفوف الدحيل حتى الصيف المقبل ومن بعدها سيحدد مصيره".
وتعاقد ميمي مع الوسيط الايطالي، مصري الاصل كرستيان اميلي، ليكون وكيل اعماله من اجل ايجاد فرص للعب في اوروبا.
وفي سياق متصل، اكد المنسق الاعلامي لنادي الدحيل محمد البشير في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الدحيل استقر على فريقه ولا توجد اي تحركات جديدة في الانتقالات الشتوية سواء الخارجين او الداخلين".
يذكر ان الدحيل تعاقد مع اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الحالي.
كانت هذه تفاصيل خبر إما اوروبا او البقاء مع الدحيل.. ميمي يحدد اولوياته في ميركاتو الشتاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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