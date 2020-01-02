إما اوروبا او البقاء مع الدحيل.. ميمي يحدد اولوياته في ميركاتو الشتاء

ميمي تلقى عرضاً من اندية خليجية من بينها الهلال السعودي والكويت الكويتي، من اجل تمثيلها على سبيل الاعارة خلال الانتقالات الشتوية.

وبحسب مصدر مقرب من اللاعب فإن "ميمي قرر رفض جميع العروض الخليجية او العربية في الانتقالات الشتوية الجارية".



واضاف ان "ميمي سيوافق على العروض الاوروبية فقط وفي حال لم يصل اي عرض سيبقى في صفوف الدحيل حتى الصيف المقبل ومن بعدها سيحدد مصيره".

وتعاقد ميمي مع الوسيط الايطالي، مصري الاصل كرستيان اميلي، ليكون وكيل اعماله من اجل ايجاد فرص للعب في اوروبا.

وفي سياق متصل، اكد المنسق الاعلامي لنادي الدحيل محمد البشير في حديث للسومرية نيوز، إن "نادي الدحيل استقر على فريقه ولا توجد اي تحركات جديدة في الانتقالات الشتوية سواء الخارجين او الداخلين".



يذكر ان الدحيل تعاقد مع اللاعب الكرواتي ماريو ماندزوكيتش، لتعزيز صفوف الفريق في الموسم الحالي.