بالفيديو: متطوعون يحتفلون بأعياد رأس السنة في دور الأيتام... والهدف؟

الشباب المتطوعون اكدوا وجود تقصير حكومي تجاه هذه الشريحة الكبيرة التي ملأت دور الايتام والذين كانوا ضحية الحروب والظروف القاسية التي عصفت بالبلاد. مؤكدين ضرورة توفير رعاية كاملة لهم وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضانهم.القائمين على الدار اكدوا ان مثل هكذا مبادرات تدخل السرور والبهجة الى قلوب الايتام.

هذه الوجوه البريئة التي تحمل في تعابيرها قصصا وهموما كثيرة، اضحت اسيرة دار الايتام تفقد الراعي وتنتظر المعيل ..... انهم ايتام العراق .

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