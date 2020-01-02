بالفيديو: متطوعون يحتفلون بأعياد رأس السنة في دور الأيتام... والهدف؟

بمناسبة اعياد رأس السنة الميلادية قررت مجموعة من الشباب المتطوعين ان تجعل احتفالها لهذا العام وسط دار الزهور للأيتام، لترسم البهجة والفرحة على وجوه هؤلاء الصغار الذين فقدوا حنان الابوين لسنوات طوال، من خلال تقديم فقرات والعاب متنوعة لهم واشعارهم بالفرحة رغم بساطة المبادرة.
الشباب المتطوعون اكدوا وجود تقصير حكومي تجاه هذه الشريحة الكبيرة التي ملأت دور الايتام والذين كانوا ضحية الحروب والظروف القاسية التي عصفت بالبلاد. مؤكدين ضرورة توفير رعاية كاملة لهم وتهيئة البيئة المناسبة لاحتضانهم.
القائمين على الدار اكدوا ان مثل هكذا مبادرات تدخل السرور والبهجة الى قلوب الايتام.
القائمين على الدار اكدوا ان مثل هكذا مبادرات تدخل السرور والبهجة الى قلوب الايتام.
هذه الوجوه البريئة التي تحمل في تعابيرها قصصا وهموما كثيرة، اضحت اسيرة دار الايتام تفقد الراعي وتنتظر المعيل ..... انهم ايتام العراق .
يمكن مشاهدة التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.
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