بالفيديو: أسرار مجمع السفارة الاميركية المحصنة في بغداد

2020-01-02 | 15:29 1,918 مشاهدة يعادل حجم مبنى السفارة الاميركية في بغداد مساحة الفاتيكان، وأكبر من مجمع الأمم المتحدة في نيويورك. تستوعب السفارة نحو 16 ألف شخص. عززت هياكل مبانيها أكثر من السفارات الأخرى بمقدار مرتين ونصف. السفارة محصنة بشكل استثنائي، وثمة معلومات مهمة قد تجهلونها عنها... للاطلاع عليها بالكامل، عليكم مشاهدة الفيديو غراف المرفق.

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