واشنطن تحذر مليشيا حزب الله العراقية من عمل استفزازي جديد

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال مارك إسبر وزير الدفاع الأمريكي، اليوم الخميس، إن واشنطن تتوقع أن تنفذ مليشيا حزب الله العراقية عملا استفزازيا آخر.

وأضاف إسبر، أنه لم يلمس تحركا كافيا من العراق لمواجهة الجماعات المدعومة من إيران، مطالبا بضرورة محاسبة الضالعين في الهجمات التي استهدفت القوات الأمريكية.

وكانت عناصر من حزب الله العراقي اقتحمت، الثلاثاء الماضي، مقر السفارة الأمريكية في العاصمة بغداد، وذلك بعد مقتل عشرات المسلحين بينهم قياديون، في ضربات جوية استهدفت منشآت تابعة للمليشيا.

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كما أجلت السفارة الأمريكية موظفيها بعد محاولة اقتحامها من قبل عناصر من مليشيا حزب الله العراقي.

وعقب ذلك أكد وزير الخارجية الأمريكي أن جماعات مدعومة من إيران تهدد سفارتنا في العاصمة العراقية بغداد.

وقالت الخارجية الأمريكية إن الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس حكومته المستقبل عادل عبدالمهدي أكدا ضمان أمن وسلامة الموظفين.