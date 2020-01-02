إثيوبيا تعين سفيرها بإريتريا وزير دولة بالخارجية

عين رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الخميس، سفير بلاده لدى إريتريا، السفير رضوان حسين، وزيرا للدولة بالخارجية الإثيوبية.



وأكد مصدر لـ "العين الإخبارية" أن رضوان حسين، سفير إثيوبيا لدى أسمرا، أصبح وزير دولة بالخارجية الاثيوبية.

ولفت المصدر الى أن تعيين السفير رضوان حسين، يأتي محل السفير ماركوس تكلي الذي شغل المنصب حتى وقت قريب (دون أي تفاصيل أخرى).

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ويأتي تعيين، السفير رضوان حسين ، وزيرا للدولة، بعد أيام قليلة من زيارة رسمية للرئيس الإريتري أسايس أفورقي لإثيوبيا، استغرقت يومين.

والأسبوع الماضي زار الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي، إثيوبيا ، في رابع زيارة له منذ عودة العلاقات في يونيو 2018 ، أنهت قطيعة دامت نحو عقدين بين البلدين.

ويوليو 2018، عينت إثيوبيا، رضوان حسين، سفيرا لها في إريتريا، عقب عودة العلاقات بعد قطيعة نحو 20 عاما، فور اندلاع الحرب بينهما في 1998.

وشغل رضوان حسين سفيرا لإثيوبيا في أيرلندا، ووزيرا لمكتب الاتصال الحكومي والمتحدث الرسمي باسم الحكومة، ووزيرا للرياضة في عهد رئيس الوزراء السابق هيلي ماريام ديسالين، ثم سفيرا لبلاده في أسمرا، قبل أن يتم تعينه اليوم وزير دولة بالخارجية الإثيوبية.