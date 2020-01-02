الجيش الليبي يسيطر على طائرة استطلاع جنوبي طرابلس

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فاطمة بدير - محمد الشحاتالخميس 2020/1/2 07:07 م بتوقيت أبوظبي
طائرة مسيرة تركية أسقطها الجيش الليبي - أرشيفية
أعلن الجيش الوطني الليبي، اليوم الخميس، السيطرة طائرة استطلاع تابعة للمليشيات الإرهابية في منطقة سيدي السايح، جنوبي طرابلس.
وقال الرائد خيري قريز، قائد وحدة التحريات والقبض بمكتب النصر التابع لجهاز مكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية، إنه تم السيطرة على طائرة استطلاع مسيرة كانت تحوم بالقرب من منطقة سيدي السايح جنوبي طرابلس.
وتابع قريز، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، إن الطائرة كانت تحلق على ارتفاع منخفض بالقرب من منطقة سيدي السايح تحديدا بمنطقة المرزيق.
وأضاف أن الطائرة كانت مصممة للاستطلاع والتصوير الليلي حيث كانت تضم 16 كاميرا بين متوسطة وبعيدة المدى.
وأوضح قريز أن أعضاء التحريات بمكتب النصر أنزلوا الطائرة دون أي ضرر يذكر نظرا لطيرانها على مقربة من الأرض، بسبب نفاذ بطاريتها، كما تمكنوا من إخراج كرت الذاكرة واتلاف المواد المصورة عليه.
وذكر قائد وحدة التحريات والقبض بالمنطقة الغربية الليبية، أن المكتب أحال الطائرة لجهاز الأمن الداخلي بمدينة ترهونة لإتمام الإجراءات اللازمة حيالها.
يذكر أن القيادة العامة للجيش الليبي كانت قد فعلت جهاز مكافحة الإرهاب بالمنطقة الغربية والممتدة من سرت الى رأس جدير وصولا إلى غدامس وشويرف، ليمارس مهامه المتمثلة في ضبط المتطرفين وأعضاء تنظيم داعش الإرهابي إضافة لكل من له صلة بالمجموعات المسلحة.
ويخوض الجيش الليبي منذ ابريل/نيسان الماضي عملية عسكرية لاستعادة طرابلس من المليشيات الإرهابية، حيث استطاع علي عدد من المحاور المحيطة بالعاصمة.
وفي 12 ديسمبر/كانون الأول الماضي، اعلن المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الليبي انطلاق مرحلة الحسم والدخول لقلب العاصمة.
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