مقتل 20 عنصرا من المليشيات بمعارك جنوب طرابلس

أعلن الجيش الوطني الليبي عن تقدم قواته في العاصمة طرابلس، الخميس، مضيفا بمقتل 20 عنصرا من المليشيات بمحور صلاح الدين خلال الاشتباكات.



وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي: "تقدمات مهمة في عمليات اليوم.. القبض على 3 من مليشيات الردح بمحور صلاح الدين جنوب طرابلس".

وتابع، في بيان اطلعت عليه "العين الإخبارية" أنه تم القبض على 12 مليشياويا ومقتل 20 آخرين.

وقال إن المقاتلة (mi 35) تستهدف مواقع المليشيات في "صلاح الدين"، مشددا على تقدم القوات المسلحة، مختتما: "المليشيات في كرب عظيم".

وكانت قوات الجيش الليبي سيطرت مساء أمس على منطقة الرابش القريبة من حي أبوسليم وسط العاصمة طرابلس، بعد اشتباكات عنيفة مع مليشيات السراج والمرتزقة في محور مشروع الهضبة.

وقال العميد خالد المحجوب مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الليبي، إن القوات واصلت التقدم بشكل منتظم ودحرت المليشيات المتمركزة في مشروع الهضبة الزراعي، ودخلت إلى منطقة الرابش القريبة من حي بوسليم وسط العاصمة.





Advertisements

ونقل مراسل "العين الإخبارية"، في وقت سابق، أن المليشيات التابعة لرئيس ما يعرف بحكومة الوفاق فايز السراج أجبرت سكان شوارع "ولي العهد" بطريق المطار (جنوب طرابلس) على إخلاء منازلهم.

وأضاف أن المليشيات الليبية والمرتزقة أنشأوا سواتر رملية داخل الشوارع الواقعة بين طريق المطار والكريمية في محاولة لإعاقة تقدم الجيش الوطني الليبي إلى قلب طرابلس.

يأتي ذلك بعد كشف مصادر أمنية ليبية لـ"العين الإخبارية"، الإثنين، عن أن مطار معيتيقة في طرابلس استقبل ثلاث رحلات طيران مدنية قادمة من أنقرة وإسطنبول وعلى متنها عناصر إرهابية من سوريا.





وقالت المصادر إن الرحلة رقم "A330-202" كانت لطائرة تتبع شركة "الأجنحة" التي يمتلكها عبدالحكيم بلحاج، زعيم الجماعة الليبية المقاتلة، والمقيم في إسطنبول، وكانت تحمل على متنها 50 عنصرا إرهابيا سوريا على الأقل، ووصلت فجر الأحد إلى مطار معيتيقة الذي تسيطر عليه المليشيات الإرهابية.

وأضافت المصادر أن الرحلتين الأخريين حملتا أرقام "A319- 112" قادمة من إسطنبول و"A320-214" قادمة من أنقرة وتتبعان الخطوط الجوية الليبية، ولم تستبعد المصادر وجود عناصر إرهابية سورية على متنهما، مشيرة إلى أن الرحلتين وصلتا لمطار معيتيقة في توقيتين متقاربين.

فيما أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأحد، أن فصائل مسلحة سورية موالية لتركيا فتحت الباب أمام تسجيل أسماء الراغبين للذهاب للقتال في ليبيا، وهذا أدى إلى مغادرة 8 آلاف مسلح من سوريا إلى مدينة غازي عنتاب التركية في استعداد لنقلهم إلى ليبيا عبر مسارات مختلفة.

وتدعم تركيا مليشيات طرابلس في انتهاك واضح لقرار مجلس الأمن الدولي بحظر توريد السلاح لليبيا منذ 2011، وأبقت دعمها سرا حتى أواخر الشهر الماضي، حيث وقعت مذكرة تفاهم مع حكومة الوفاق غير الدستورية، تسمح بإرسال جنود للبلد الذي مزقته الحرب خلال السنوات الماضية.