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العاهل البحريني يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

العاهل البحريني يعين عبداللطيف الزياني وزيراً للخارجية

متابعات_الخليج 365

أصدر العاهل البحريني، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة أصدر أمراً بتعيين عبداللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، وزيرًا لخارجية البحرين، كما عيّن خالد بن أحمد آل خليفة مستشارًا لملك البحرين للشؤون الدبلوماسية.

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والقرار، الذي كشف عنه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي عهد البحرين، بحسب وكالة أنباء البحرين جاء مع انتهاء فترة عمل عبداللطيف الزياني كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.

وأبلغ ولي عهد البحرين القرار للزياني على هامش اجتماع ضمهما، اليوم، نقل خلاله رغبة ملك البلاد بتعيينه وزيرا للخارجية مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشاد ولي عهد البحرين بدور الزياني في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات التي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، وأثنى على ما حققه الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك.

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