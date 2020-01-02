تركيا .. حزب معارض يقرر رفض مذكرة إرسال جنود إلى ليبيا‎

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلنت زعيمة حزب إيي التركي المعارض، مرال أقشنر، إن حزبها سيصوت بالرفض في البرلمان على مذكرة التفويض الرئاسية لإرسال جنود إلى ليبيا استجابة لطلب طرابلس.



جاء ذلك في تصريح للصحفيين، الخميس، بعد أن أجرت اجتماعا مغلقا مع نواب حزبها.

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وأعتبرت مذكرة تفويض إرسال جنود إلى ليبيا تهديد على الأمن القومي لتركيا، ويمكن أن تؤدي إلى استشهاد جنود أتراك بغير وجه حق .. مضيفة أن إرسال قوة محاربة إلى مكان على بعد ألفي كيلومتر أمر خاطئ وينطوي على محاذير .

ولفتت إلى أن حزبها مقتنع أنه ”لن يكون مفيدا لتركيا أن تصبح جزءا من الحرب الأهلية العربية، مثلما هو الحال في سوريا“.

وبينت أن تجربة انخراط تركيا في الحرب الداخلية في سوريا جلب لها حوالي خمسة ملايين لاجئ، وكلفها أكثر من 50 مليار دولار.

والإثنين، عرضت الرئاسة التركية على رئاسة البرلمان، مذكرة تفويض بشأن إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا، حملت توقيع الرئيس رجب طيب أردوغان.