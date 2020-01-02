معارض تركي: إرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل أردوغان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020 متابعات_الخليج 365 قالت صحيفة " جمهورييت" المعارضة، نقلًا عن سيد طورون نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، إن الرئيس رجب أردوغان يصر على إرسال جنود إلى ليبيا للتعتيم على فشل حكومته الاقتصادي.

Advertisements وجدد طورون، في تصريحات لصحيفة جمهورييت، رفض حزبه تنفيذ مشروع القناة وإرسال قوات تركية إلى ليبيا. وأضاف: "النظام الحاكم يسعى دائما لتغيير الأجندة السياسية من أجل التغطية على الأزمتين الاقتصادية والديمقراطية التي تشهدهما البلاد".

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