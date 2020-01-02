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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر زهايمر 2020 يصنع أحلاما وردية للرئيس التركي والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 يناير 2020
الخليج 365 - متابعات خاصة
أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن بلاده بصدد اتخاذ خطوة جديدة في ليبيا وشرق البحر المتوسط، معربًا عن أمله في أن يكون التوفيق حليف الجنود الأتراك في العام 2020 كما كان في 2019، بحسب تعبيره.
جاء ذلك في اتصال هاتفي أجراه أمس الثلاثاء مع جنود عاملين في أحد مراكز الشرطة التابعة لقوات الدرك بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد، لتهنئتهم بالعام الجديد، بحسب ما أفادت وكالة الأناضول.
وتفاخر أردوغان بغزو قواته شمال شرق سوريا، قائلا "ها هو قد انتهى العام 2019 ونستقبل العام 2020، وخلال العام المنقضي ناضل جنودنا وعناصر الشرطة بشكل بطولي في البر والجو والبحر. وخير مثال على ذلك عملية (نبع السلام) التي استطاعوا من خلالها تضييق الخناق على القوات الكردية في سوريا، التي وصفها بالإرهابية".
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