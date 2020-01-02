"الداخلية" تعلن خطتها لتأمين الكنائس في احتفالات عيد الميلاد وتطالب المواطنين بالالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تشديد إجراءاتها الأمنية بمحيط الكنائس والأديرة والمنشآت الهامة والحيوية لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، وتكثف الوزارة من جهودها لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد لتوفير مناخ آمن ينعم فيه المواطنين بأجواء الاحتفالات من خلا تأمين الكنائس في مختلف محافظات الجمهورية، وأهابت بالجميع الالتزام بتعليمات الأمن والتعاون مع رجال الشرطة لتنفيذ خطط التأمين بكل دقة وإتقان.

وتفقد مدراء الأمن محيط دور العبادة للتأكد من الانتشار الشرطي الجيد، قبل احتفالات عيد الميلاد المجيد، وشددوا على اليقظة والبعد الإنسانى فى التعامل مع جماهير المواطنين.

وشهدت كافة مديريات الأمن انتشارًا أمنيًا مُكثفًا بالمحاور والشوارع والميادين والمناطق والمنشآت الهامة ودور العبادة، للحفاظ على الأمن، والتعامل الفورى والتصدى الحاسم لكل ما من شأنه تعكير صفو تلك الأجواء.

وشملت الخطط الأمنية، تكثيف التواجد الأمنى وتعيين الارتكازات الأمنية ونقاط ملاحظة الحالة، وتسيير الأطواف الأمنية، والدفع بقوات التدخل والانتشار السريع بكافة المحاور والطرق والشوارع والميادين والنطاقات الحيوية، كما تم الدفع بقوات بحثية وخدمات سرية، فضلاً عن خدمات الشرطة النسائية المشاركة فى عمليات الفحص والتأمين، كما تم الاستعانة بعناصر من إدارة كلاب الأمن والحراسة لتفتيش محيط المنشآت وتمشيطها، والتواجد الميدانى لكافة المستويات الإشرافية لمتابعة فعاليات الأداء الأمنى.

وتدفع أجهزة الأمن بتمركزات أمنية بمحيط الكنائس، ويتم الالتزام بحرم آمن بمحيط كل كنيسة، مع وضع بوابات إلكترونية مقدمة لإجراء عمليات التفتيش قبل الدخول لدور العبادة.