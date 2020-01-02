«مصر ليست من بينها» .. أقوى 5 أساطيل «عسكرية» تحكم العالم «انفوجراف»

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سلاح البحرية يعد من أهم الأسلحة التي تدعم قوة جيوش الدول في الدفاع وفي الهجوم أيضاً ، وذلك منذ التاريخ الذي ذكر العديد من المعارك البحرية الشهيرة .
وفي ذلك الشأن نشرت روسيا اليوم انفوجراف حول أقوى 5 أساطيل في العالم .
واكدت روسيا اليوم توسع دور القوات البحرية في جميع أنحاء العالم في العقود القليلة الماضية ليشمل مهام وتحديات جديدة. البحرية الآن مسؤولة عن الردع النووي الاستراتيجي للبلد والدفاع ضد الصواريخ الباليستية والعمليات الفضائية والمساعدة الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث.
ومع أخذ ذلك بعين الاعتبار، نشرت مجلة National Interest تقريرا تحدثت فيه عن 5 أساطيل بحرية عالمية تحكم بحار ومحيطات العالم وكان التصنيف كالتالي:
1- الولايات المتحدة
2- الصين
3- روسيا
4- بريطانيا
5- اليابان
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