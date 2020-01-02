اللقاء النقابي جنوبا: موقف اتحاد موظفي المصارف يجب أن يكون بحكم موقعه إلى جانب الزملاء

لفت "اللقاء النقابي في صيدا والجنوب"، إلى أنّ "وسائل الإعلام طالعتنا بمطالعة رئيس "اتحاد ​نقابات موظفي المصارف​" ​جورج الحاج​ بيبان يعبّر عن موقف "​جمعية المصارف​"، متجاهلًا ما يجري في البلاد".

وركّز في بيان، على أنّ "موقف "اتحاد موظّفي المصارف" يجب أن يكون بحكم موقعه النقابي إلى جانب زملائه الموظّفين في هذا القطاع، الّذين يخوضون معركة عقد العمل الجماعي الّذي تسعى "جمعية المصارف" إلى قضم المكتسبات المحقّقة بفضل نضال موظّفي القطاع، وإلى جانب الكادحين المهدّدة وظائفهم ورواتبهم وودائعهم لدى المصارف".

وأوضح اللقاء أنّ "بدلًا من ذلك، يعمل باسم الموظفين على تنفيذ سياسة "جمعية المصارف" الهادفة الى الإقفال إخفاءً وتأجيلًا لدفعها حقوق المودعين ولتحميل ​الحراك الشعبي​ المسؤوليّة"، معلنًا "أنّنا في اللقاء نؤكّد أنّ ما يقوم به شباب وشابات الحراك والنقابات غير التابعة لقوى سلطة ​الفساد​ من دفاع عن حقوق المواطنين في كلّ القطاعات، حقّ يكفله ​الدستور​ وتحميه قوة الشعب".