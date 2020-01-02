التحكم المروري: جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة البقاع سالكة

ذكرت "​غرفة التحكم المروري​" التابعة لقوى الأمن الداخلي أنّ "جميع الطرقات ضمن نطاق محافظة ​البقاع​ سالكة". وكانت قد أفادت منذ بعض الوقت بأنّ "الطرقات المقطوعة ضمن نطاق البقاع، هي: مستديرة زحلة، مستديرة المدينة الصناعية، تعلبايا، المرج ومثلث كامد اللوز".

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