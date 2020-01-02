"OTV": الاتصالات تتكثف لتأمين ولادة للحكومة في غضون 48 ساعة

ذكرت قناة الـ"OTV" أنّ "الاتصالات تتكثّف لتأمين ولادة للحكومة في غضون 48 ساعة، أمّا إذا احتاجت الأمور لبتّ تفاصيل إضافيّة فقد تكون بداية الأسبوع المقبل".

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