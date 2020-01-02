جعجع: كل ما تسرّب عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي بالاطمئنان

أكد رئيس حزب "القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ في بيان أن كل ما تسرّب ويتسرّب إلى وسائل الإعلام عن التشكيلة الحكومية المرتقبة لا يوحي البتّة بالاطمئنان، إن لجهة تدخل القوى السياسية بعينها التي كانت السبب في وصول ​الأزمة​ في البلاد إلى ما وصلت إليه، أم لجهة تناتش الحقائب بين هذه القوى، أم لناحية أيضا تسمية وزراء هم أقرب إلى مستشارين لهذه القوى السياسية.

واضاف: "إن انتفاضة ​الشعب اللبناني​ المستمرة منذ 17 تشرين الأول إنما حصلت بوجه القوى السياسية نفسها التي تحاول اليوم السيطرة مجددا على ​تشكيل الحكومة​ ​الجديدة​"، مشيرا الى أن انتفاضة الشعب اللبناني لم تحصل لتبديل وجه بآخر، وانما لإفساح المجال أمام شخصيات جديدة لا تأثير للقوى السياسية المسؤولة عن إيصال البلاد إلى ما وصلت إليه على قرارها.

وختم جعجع: "حمى الله الشعب اللبناني في هذه الظروف الصعبة بعد إصرار القوى المسؤولة عنه على الإمعان في ممارساتها السابقة الشنيعة التي يتحمّل الشعب اللبناني الآن تبعاتها".