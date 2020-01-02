القضاء يقرر سجن طليق غدير نواف الموسوي بعد تمنعه عن تسليم الولدين

أصدر ​القضاء اللبناني​ حكمه في قضية غدير ​نواف الموسوي​، فقضى بجلب طفليها عباس وجنى المقداد الى حضانتها، وسجن طليقها حسن محمد المقداد. وفي ​تفاصيل​ الحكم الصادر عن دائرة تنفيذ ​بعبدا​، بواسطة ​النيابة العامة​ الإستئنافية في ​جبل لبنان​، فإنّه بعد تمنع تسليم المحكوم عليه حسن محمد المقداد الى المحكوم لها غدير نواف الموسوي ولديها عباس وجنى، تقرر سجن المقداد مدة 6 أشهر وتسليم الولدين الى والدتهما.

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