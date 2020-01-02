النشرة: الأجهزة اللبنانية لن توقف كارلوس غصن

علمت "​الخليج 365​" من مصادر خاصة أن الاجهزة ال​لبنان​ية لن تُقدم على توقيف رجل الأعمال ​كارلوس غصن​، مشيرة الى أن غصن مواطن لبناني وليس أجنبيا، وطلب التوقيف الصادر عن ​الانتربول​ لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين في لبنان الا بحال كانت التهمة التورط بجرائم كبرى، الامر الذي لا يسري على حالة غصن.

وكان الانتربول الدولي قد أرسل طلبا لتوقيف غصن الذي انتقل إلى ​بيروت​ من ​اليابان.