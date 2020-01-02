علمت "الخليج 365" من مصادر خاصة أن الاجهزة اللبنانية لن تُقدم على توقيف رجل الأعمال كارلوس غصن، مشيرة الى أن غصن مواطن لبناني وليس أجنبيا، وطلب التوقيف الصادر عن الانتربول لا ينطبق على اللبنانيين المقيمين في لبنان الا بحال كانت التهمة التورط بجرائم كبرى، الامر الذي لا يسري على حالة غصن.
وكان الانتربول الدولي قد أرسل طلبا لتوقيف غصن الذي انتقل إلى بيروت من اليابان.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الأجهزة اللبنانية لن توقف كارلوس غصن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.