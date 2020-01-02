خارجية البحرين دانت بشدة محاولة اقتحام سفارة أميركا ببغداد: انتهاك للمواثيق الدولية

أعربت وزارة الخارجية ​البحرين​ية عن "إدانتها بشدّة محاولة اقتحام سفارة ​الولايات المتحدة الأميركية​ في ​العراق​، الّتي تُعتبر انتهاكًا صريحًا لاتفاقية ​فيينا​ للعلاقات الدبلوماسيّة وللأعراف والمواثيق الدولية، واعتداء على أمن وسلامة طاقم السفارة".

وشدّدت في بيان، على "ضرورة التزام جميع الجهات في العراق بالمسؤوليّة وضبط النفس"، مؤكّدةً "موقف البحرين الداعم لجهود ​الحكومة العراقية​ لتثبيت الأمن والاستقرار وتعزيز سيادة القانون في البلاد"، معربةً عن تمنياتها للشعب العراقي بـ"التنمية والاستقرار".

وكان قد حاول عدد من المحتجين اقتحام السفارة الأميركية في بغداد يوم الثلثاء، مستخدمين حجارة وقنابل مولوتوف وعصي حديدية.

وأطلقت القوات الأميركية من داخل السفارة النار في الهواء لوقت قصير، قبل أن تلجأ إلى استخدام قنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية لتفريق المحتجين.