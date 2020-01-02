أعلن مسؤول كبير بحملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ أن "الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون ​دولار​ في الربع الأخير من العام الماضي بفضل زيادة كبيرة في التبرعات بعد أن بدأ الديمقراطيون سعيهم لعزل الرئيس".

وأكد المسؤول لوكالة "​رويترز​" أن "حملة ترامب تبدأ عام ​الانتخابات​ 2020 بسيولة متاحة قدرها 102.7 مليون دولار وهو مبلغ سيسهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.

ويميز هذا المبلغ من التبرعات ترامب عن عدد من المرشحين الذين يتنافسون على الفوز بترشيح الحزب الديمقراطي في انتخابات الرئاسة. ومن المقرر أن تبدأ المنافسة بينهم في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا خلال ما يزيد قليلا على شهر.

وسيخوض مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات أمام ترامب في انتخابات الرئاسة فيتشرين الثاني المقبل.

وقد بدأ مرشحون ديمقراطيون الكشف عن التبرعات التي تلقتها حملاتهم في الربع الأخير إذ إعلن بيت بوتيجيج يوم الأربعاء أنه جمع 24.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وأعلن حملة الدعاية لمنافسه الديمقراطي ​بيرني ساندرز​ أنها جمعت أكثر من 34.5 مليون دولار ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 46 مليون دولار تبرعات في الربع الأخير من 2019 لحملة إعادة انتخاب ترامب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.