قائد قوات حرس الحدود الإيرانية: حدود بلادنا تنعم بأمن جليّ ومستدام اليوم

أكّد قائد قوات حرس الحدود ال​إيران​ي العميد ​قاسم رضائي​، أنّ "بفضل الجهود الدؤوبة لقوى الأمن الداخلي على مدى عقد كامل، تنعم حدود إيران بأمن جلي ومستدام اليوم". ولفت في تصريح خلال اجتماع كبار مسؤولي قوى الأمن الداخلي في مقرّ قوات حرس الحدود، إلى أنّ "أداء قوات حرس الحدود المهام الموكلة إليها في إطار تعليمات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبأحسن صورة ممكنة".

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