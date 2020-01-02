تعيين عبد اللطيف الزياني وزيرا للخارجية في البحرين

ذكرت وكالة أنباء البحرين "بنا"، أنّ "ولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، التقى الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف بن راشد الزياني في قصر القضيبية، وأبلغه رغبة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة بتعيينه وزيرًا للخارجية، مع انتهاء فترة عمله كأمين عام لمجلس التعاون الخليجي.
ولفتت إلى أنّ "ولي العهد أشاد بجهود الزياني ودوره في تعزيز علاقات التعاون مع دول مجلس التعاون في جميع المجالات الّتي تعود بالنفع والنماء لصالح المنطقة، كما أثنى على ما حقّقه الزياني من إسهامات في تطوير منظومة العمل بالأمانة العامة بما يدعم العمل المشترك"، موضحةً أنّ "ولي العهد أشاد بإسهامات وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة وإسهاماته، طوال فترة تولّيه لمسؤوليّات وزارة الخارجية والدبلوماسية البحرينية في مختلف الفعاليّات المحليّة والدوليّة".
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