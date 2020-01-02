رئيس الحكومة التونسية المكلف أعلن تشكيلة حكومته

أعلن رئيس ​الحكومة التونسية​ المكلف حبيب الجملي، تشكيلة حكومته الّتي تضمّ مستقلّين. وقدّم الجملي تشكيلته وغالبيتهم من غير المعروفين لدى الرأي العام خلال مؤتمر صحافي، في انتظار أن يحدّد البرلمان لاحقًا جلسة عامة للمصادقة عليهم.

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