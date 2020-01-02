شكرا لقرائتكم خبر عن نائب العمرانية لمسئولى محافظة الجيزة: ما يحدث بشوارع الدقى فضيحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه النائب محمد أحمد فؤاد، عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، انتقادات شديدة لمسئولى محافظة الجيزة وحى الدقى، بسبب ما يشهده شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى، من القيام بإزالة الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وإزالة الرخام والجرانيت من الأرصفة رغم أنها بحالة جيدة، واستبدالها بالإنترلوك، واصفا ذلك بأنه "فضيحة"، خاصة أن هناك شوارع وطرق فى دوائر أخرى بمحافظة الجيزة أولى بأعمال التطوير والرصف ولا توجد اعتمادات مالية كافية لتنفيذها، ومنها دائرة العمرانية.

وأعلن "فؤاد"، أنه سيتقدم بطلب إحاطة فى مجلس النواب بشأن هذه الواقعة، حتى يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة قبل المتسبب فى هذه الكارثة، قائلا: "ذلك نتيجة مباشرة لغياب المجالس المحلية المحلية المنتخبة وغياب الرقابة والإشراف المحلى على الأجهزة التنفيذية فى المحليات، الرقابة على هذه الأعمال أساس اختصاص المحليات، وهو ما يستوجب ضرورة مناقشة وإصدار قانون الإدارة المحلية وإجراء انتخابات المجالس المحلية".

وقال النائب محمد فؤاد، فى تصريح له، إن هناك مناطق وقرى أكثر احتياجا لتطوير ورصف الطرق والشوارع، بدلا من القيام بإزالة أرصفة شارع البطل أحمد عبد العزيز بالدقى رغم أنها بحالة جيدة وفيها جرانيت ورخام، متابعا: "ازاى تشيل جرانيت ورخام من رصيف وتكسرها وتضع مكانها بلاط انترلوك؟!، دى كارثة وإهدار مال عام".

واستطرد "فؤاد": "عندى فى دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة أكثر من 80 شارع تحتاج للرصف والتطوير وما يتوفر من اعتمادات مالية لا يكفى لتنفيذ اثنين منها، ومعظم الدوائر فيها طرق وشوارع متهالكة، ازاى تسيبها وتصرف ملايين على إعادة رصف شارع لا يحتاج للرصف؟!".

وفى وقت سابق شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، أعمال تطوير وتغيير أرصفة، ومن المقرر أن يتم إعادة رصفه وزراعة الحديقة الوسطى له، كما تم تجديد أعمدة الإنارة وتحديثها للمبات ليد، وذلك حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.

ورصد ”الخليج 365”، ما يتم من أعمال بالشارع والتى بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، حيث تم إزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وهو ما أدى لاستياء البعض من سكان الشارع، وذلك لأن أغلب أرصفة الشارع كانت مرصوفة بالرخام والجرانيت على نفقة ملاك العقارات وأصحاب الشركات الموجودة بالشارع.

Advertisements

وكان بعض المواطنين من شكان شارع البطل أحمد عبد العزيز، قد استنكروا ما يحدث فى الشارع، وقالوا إن التطوير أمر مطلوب، ولكن لابد أن يكون للأفضل وليس العكس، موضحين أن بعض العقارات كان بها أرصفة جرانيت ومظهرها جميل ومميز، ولكن المحافظة كسرت كل هذا واستبدلته ببلاط بدلا من وضع هذا البلاط فى أماكن أخرى هى الأولى بالرصف.