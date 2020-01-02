شكرا لقرائتكم خبر عن عضو محلية البرلمان لـ"حى الدقى": ما أسباب تركيب "الإنترلوك" بشوارع المهندسين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب ممدوح الحسينى، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن على حى الدقى أن يجيب على الأسباب التى دفعته لإزالة الرخام من شارع البطل أحمد عبد العزيز بالمهندسين، واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وهو ما يفقد المنطقة جمالها، كما أنه يمثل إهدارًا للمال العام حال إذا لم يكن هذا الرخام قديم، هو ما يعد صرف أموال فى أشياء لا تحتاج لتجديد.

وقال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لـ"الخليج 365"، إن على إدارة حى الدقى أن تجيب على الأسباب التى دفعتها لإزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول شارع البطل أحمد عبد العزيز واستبدالها ببلاط الإنترلوك، مشيرًا إلى أن على حى الدقى الإجابة على ما إذا كان الرخام الذى تم إزالته قديم ولا يستطيع التحمل أم أنه جديد ولا يوجد داعٍ لإزالته، وفى حال كان الثانية فهو يعد إهدارًا للمال العام.

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وطالب النائب ممدوح الحسينى، نواب حى الدقى بتقديم طلبات إحاطة إلى البرلمان حول أسباب تركيب حى الدقى الانترلوك فى المهندسين، من أجل مناقشته داخل لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان.

وفى وقت سابق، شهد شارع البطل أحمد عبد العزيز بمنطقة المهندسين بالجيزة، أعمال تطوير وتغير أرصفة، ومن المقرر إعادة رصفه وزراعة الحديقة الوسطى له، كما تم تجديد أعمدة الإنارة، وتحديثها للمبات ليد، وذلك حسب ما أعلنته محافظة الجيزة.

ورصد ”الخليج 365”، ما يتم من أعمال بالشارع والتى بدأت منذ 4 أشهر تقريبا، حيث تم إزالة كل الأرصفة والبلدورات بطول الشارع واستبدالها ببلاط الإنترلوك، وهو ما أدى لاستياء البعض من سكان الشارع، وذلك لأن أغلب أرصفة الشارع كانت مرصوفة بالرخام والجرانيت على نفقة ملاك العقارات وأصحاب الشركات الموجودة بطول الشارع.