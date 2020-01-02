شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة بالبرلمان بشأن إعادة فتح المكتبين العماليين بالرياض وجدة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، بطلب إحاطة، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، بشأن اتخاذ جميع الإجراءات لإعادة فتح المكتبين العماليين بمدينتى الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية، مؤكدا أهمية المكاتب العمالية باعتبارها عصب العمل القنصلى، نظرا لارتباطها المباشر بمشكلات العمالة المصرية والجاليات المصرية بالخارج والمساعدة على حل المشكلات للعمالة المصرية بالتواصل مع وزارة العمل السعودية والجهات المختصة الأخرى بالمملكة.

وأكد النائب سعيد حساسين، فى طلب الإحاطة الذى تقدم به فى مجلس النواب، على أهمية تصريحات عادل حنفي نائب رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، والمتحدث الرسمى للجالية المصرية بالسعودية، التى أكد فيها أن كلا من القنصلية العامة المصرية بالرياض وبجدة، تم غلق المكتب العمالي بهما بدون أى مقدمات، وأنه منذ شهر تقريبا أغلق المكتب العمالى بالرياض، "وفوجئنا منذ أيام بمنشور رسمي من قنصلية جدة يفيد بأنه تم إغلاق المكتب العمالي أيضا".

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وتساءل "حساسين، عن الأسباب الحقيقية وراء غلق المكتبين العماليين بمدينتي الرياض وجدة بالمملكة العربية السعودية؟، كما تساءل عن كيفية قيام الحكومة المصرية بحل مشكلات العمال المصريين بالرياض وجدة بعد غلق المكتبين العماليين بالقنصليتين المصريتين بالرياض وجدة؟.

وشدد عضو مجلس النواب، على أهمية وضرورة التنسيق والتواصل الدائم بين الجهات المعنية بشئون المصريين العاملين فى الخارج، لحل مشكلاتهم وتذليل أى عقبات تواجههم فى أى دولة يعملون بها، مشيرا إلى أن المصريين فى الخارج يؤدون دورا مهما ومؤثرا فى مساندة ودعم وطنهم، ودعم الاقتصاد المصرى، والدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، تولى ملف المصريين بالخارج اهتماما كبيرا، ولابد أن يكون اهتماما الحكومة بنفس القدر والسرعة، مطالبا بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لفتح المكتبين العماليين فى جدة والرياض بالمملكة العربية السعودية.