شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. "مستقبل وطن" يطلق فعاليات المؤتمر الحزبى الأول فى الوادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ناقشت أمانة حزب مستقبل وطن بمحافظة الوادى الجديد، قضايا التعليم والطرق والنقل والمواصلات فى المؤتمر الحزبى الأولى للحزب بقاعة " ليلتى" بمنطقة البساتين بمدينة الخارجة.

وحضر المؤتمر النائب جمال أدم أمين الحزب بالوادي الجديد، وجميع الأمناء المساعدين والنوعيين للحزب على مستوى المحافظة، والدكتور أمين التنظيم بالحزب، وأمناء المراكز الإدارية الخمسة والأمناء بالوحدات الحزبية القاعدية، وجميع أعضاء وكوادر الحزب.

وشارك في المؤتمر كل من الدكتور نصر عامر، عميد كلية التربية جامعة الوادي الجديد، وممثلًا للجامعة، وبعض أعضاء هيئة التدريس من كليات الجامعة، والمهندس مجدي الطماوي، رئيس مركز الخارجة، وصلاح مرغني، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، والمهندس محسن مغربي، مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد.

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كما حضر المؤتمر لفيف من القيادات التنفيذية بالمحافظة والطبيعية بالمجتمع المحلي، وممثلي عن أحزاب سياسية ومنظمات مجتمع مدني وجمعيات أهلية وحقوقية، ولفيف من أبناء المحافظة.

بدأ المؤتمر بالسلام الجمهوري، وتلاوة للقران الكريم، ثم كلمة ترحيب أمين الحزب بالمحافظة وتدشين فعاليات المؤتمر وحديث عن إنجازات الحزب والدولة والقيادة السياسية، وكلمات لأعضاء مجلس النواب، وعرض لأهم إنجازات الحزب، وفتح مناقشات عامة وحوارات مفتوحة بين الحضور عن قضايا التعليم ومشكلاته ومحور الطرق والنقل، كما جري طرح أسئلة من الحضور علي المختصين من التعليم والطرق والرد عليها وتلقي مقترحات من الحضور لحل أهم المشكلات المطروحة خلال المؤتمر.

ويعد هذا المؤتمر هو الأول للحزب عقب تشكيله النهائي الذي جري اعتماده يوم 19 ديسمبر 2019، بهدف مناقشة عدة محاور سياسية تنظيمية وخدمية مجتمعية بحضور أعضاء وكوادر الحزب، ولفيف من القيادات التنفيذية والسياسية والطبيعية والحزبية بالمحافظة، وبعض الشخصيات السياسية ورموز العمل السياسي والنيابي بالوادي الجديد.

وناقش المؤتمر، المحور التنظيمي للحزب، كما جري تقديم فقرة فنية، في نهاية المؤتمر تعبر عن التراث الواحاتي، علي أن الحزب لديه خطة خلال الفترة المقبلة، تتضمن تنظيم عدة مؤتمرات حزبية وجماهيرية لاستعراض أهم الموضوعات المطروحة علي الساحة سواء السياسية أو المجتمعة أو الخدمية.