شكرا لقرائتكم خبر عن تحالف الأحزاب المصرية: موسى مصطفى تقدم بطلب لإعفائه بصورة مؤقتة ولم يٌقال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نفى تحالف الأحزاب المصرية الأخبار التي تواترت حول صدور قرار باستبعاد المهندس موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، وإقالته من منصبه كرئيس للمكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، مؤكدين على الدور الوطني لموسى مصطفى موسى فى التحالف، وأنه لا يوجد أى قرارات لإقالته من التحالف .

وأكد تحالف الأحزاب المصرية، في بيان له اليوم الأربعاء على تقديره الكامل لشخص المهندس موسى مصطفى موسى باعتباره أحد الشخصيات السياسية الوطنية، موضحًا أن المهندس موسى مصطفى موسى كان قد تقدم بطلب لإعفائه بصوره مؤقته من منصبه كرئيس تنفيذي للتحالف لانشغاله ببعض الأمور الخاصة خلال الفترة المقبلة على أن يعود لاستكمال مهامه عقب ذلك.

كان تحالف الأحزاب المصرية، دشن منذ أكثر من عام، ويهدف تحالف الأحزاب السياسية إلى دعم الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة، والقوات المسلحة في كل القضايا الداخلية والخارجية لتكملة مسيرة الإصلاح الاقتصادي والنهوض بالدولة المصرية، إضافة تحالف الأحزاب المصرية سيعمل على وضع خطط بناءة فى إطار العمل المشترك بين الأحزاب من جهة، والسلطة التنفيذية من جهة أخرى، وإعداد التشريعات اللازمة وعرضها على مجلس النواب ولجانه المختصة، ويعد التحالف أنه يعد البداية الحقيقة للوقوف بجانب الدولة المصرية وإعادة الحياة الحزبية والسياسية والحراك السياسي للشارع المصري، والتلاحم مع الشعب فى كافة قضاياه ومشاكله، وايجاد الية للتواصل مع المسئولين لحل هذه القضايا.