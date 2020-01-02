شكرا لقرائتكم خبر عن مصر من أهم الدول مساهمة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد محمود، الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن عام 2019 هو عام مميز للعلاقات المصرية الافريقية، قائلا: "فى وقت سابق عانت العلاقات المصرية الافريقية للتهميش لفترات كبيرة ولكن عام 2019 كان عاماً استثنائيا ليس فقط لكون مصر رئيس الاتحاد الافريقى وأن هذه المرة الأولى التى تتولى فيها مصر رئاسة الاتحاد الإفريقى منذ تدشينه بصورته الحالية فى 2002ولكن لأن مصر شريك هام فى تنمية واستقرار أفريقيا".

وقال الباحث فى كلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، أن الاتحاد الافريقى جاهداً من خلال رؤية طموحة إلى الخروج من دائرة المشكلات الأفريقية، وتحقيق التنمية المستدامة، وتوفير حياة كريمة ورفع مستوى المعيشة لأبناء القارة الافريقية من خلال رؤية أفريقيا 2063، موضحا أن مصر بلا شك تشكل حجر أساس كبير يمكن الارتكاز عليه لأبناء القارة الافريقية، حيث تعتبر مصر من أهم الدول مساهمة فى ميزانية الاتحاد الأفريقى بـ12% تقريبا ً من إجمالى ميزانية الاتحاد كما تشكل 5 دول هى مصر وجنوب أفريقيا ونيجيريا والجزائر وليبيا الجانب الاكبر فى تمويل ميزانية الاتحاد الافريقي.

وتابع: قامت مصر بتدشين منتدى أسوان للتنمية المستدامة والسلام، حيث دعا الرئيس السيسى فى قمة ستوشى بروسيا الاتحادية أكتوبر 2019 إلى إطلاق المنتدى ووجه الدعوة للمشاركين فى المؤتمر، ليكون منصة إقليمية وقارية دورية يجتمع فيها قادة السياسة والفكر والرأى وصناع السلام وشركاء التنمية واعتقد أن للمنتدى دورا استراتيجيا كبيرا فى القارة حيث يمكن أن يشكل نقطة للوساطة المصرية مستقبلا فى حالة وجود أى صراعات بين أى دولة فى القارة ودولة أخرى بالإضافة للحد من التدخلات الخارجية فى الشئون الداخلية لدول القارة وعلى المستوى الرياضى استضافت مصر فى عام 2019 كأس الامم الافريقية فى نسخة مبهرة للغاية.

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وفى وقت قياسى استحق إشادة القارة السمراء وخصوصاً فى ظل زيادة عدد الفرق المتأهلة للبطولة والتى وصلت إلى 24 فريقا وهو ما يتطلب بنية تحتية وتنظيم عالى المستوى إلى جانب استضافت مصر نهائيات كأس الامم الافريقية للشباب تحت 23 سنة كما أن مصر ستستضيف حفل جائزة أفضل لاعب فى القارة الافريقية فى الغردقة يوم 7 يناير 2020 وهى سابقة رائعة فى الترويج للمدينة سياحياً فى القارة الافريقية.

واستطرد: كما استضافت مصر اسبوع البنية التحتية الافريقى حيث يعد أحد أهم الفعاليات الإفريقية التى توفر منصة لالتقاء الدول الافريقية بشركاء التنمية الإقيلميين والدوليين والقطاعات الحكومية، للوقوف على التقدم المحرز فى تنفيذ المشروعات الخاصة بالبنية التحتية بالقارة كأحد المحاور الرئيسية لأجندة التنمية الافريقية 2063وهى فرصة رائعة لاتخاذ خطوات تنفيذية نحو تنفيذ مشروعات عملاقة بين دول الاتحاد الافريقى.