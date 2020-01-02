وزيرة الصحة توجه بتوفير فرصة عمل لمواطن من ذوي الاحتياجات الخاصة بالأقصر

محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر- محمد محروس:

تفقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الخميس، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بالوحدة الصحية بالبعيرات التابعة للإدارة الصحية بالقرنة في الأقصر، وذلك في إطار تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

وخلال الجولة استوقف الوزيرة أحد المواطنين، من ذوي الاحتياجات الخاصة، وطلب منها الحصول على فرصة عمل بالوحدة الصحية بالبعيرات، بعد الانتهاء من تجهيزها كمدخل بيانات، واستجابت الوزيرة للمواطن ووجهت الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة ومدير مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد بتلقي طلب المواطن، وتكليفه بالعمل مدخل بيانات ضمن العاملين بالوحدة.