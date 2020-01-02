منع ذبح إناث العجول حفاظًا على الثروة الحيوانية بالفيوم

محمد اسماعيل - القاهرة - الفيوم– حسين فتحي:

شددت محافظة الفيوم، الرقابة على القرى والمدن، لمنع ذبح إناث العجول، واتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الظاهرة، وكذا جرى التأكيد على رفع كفاءة المجازر المتوقفة، وتوفير بدائل لنقاط الذبيح غير الصالحة للاستخدام، وذلك بحسب تصريحات المهندس أيمن عزت سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد.

وأضاف عزت، أنه جرى تشكيل لجنة تضم ممثلي مديريات الزراعة، والطب البيطري، والتموين، ومجالس المدن، وشرطة المرافق والمسطحات المائية والبيئة، لمعاينة المجازر المتوقفة ونقاط الذبيح وتحديد مدى صلاحيتها للعمل.