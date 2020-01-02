رسالة الرئيس التونسي إلى الغنوشي" بشأن الحكومة الجديدة

وجه الرئيس التونسي قيس سعيّد، اليوم الخميس، رسالة إلى رئيس البرلمان راشد الغنوشي، وذلك بعد أن تسلم قائمة الفريق الحكومي المقترح ، والتي عرضها عليه أمس الأربعاء رئيس الوزراء المكلّف بتشكيل الحكومة، الحبيب الجملي.
وذكرت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان اليوم الخميس، أن "توقيع الرئيس لهذه الرسالة، يأتي عملا بأحكام الفصل التاسع والثمانين من الدستور".
وينتظر أن يعقد مكتب مجلس النواب اجتماعا
ذلك إلى اليوم الخميس.
وذكرت وكالة الأنباء التونسية ، أن الحبيب الجملي، كان عقد مساء الأربعاء، مؤتمرا صحفيا بقصر قرطاج، وخلافا لما كان منتظرا، لم يعلن عن تركيبة حكومته أو أسماء أعضائها، وأرجأ
وأضافت أن الجملي اكتفى بتسليم قائمة المترشحين لعضوية الحكومة المقترحة إلى رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، من أجل إحالتها إلى رئيس البرلمان، بهدف عقد جلسة عامة لنيل الثقة للحكومة المقترحة.
وكلف قيس سعيد في 15 نوفمبر الماضي، الحبيب الجملي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة، إلا أنه لم يتمكن من تشكيل الحكومة خلال المهلة الدستورية الأولى (شهر من تاريخ التكليف) بسبب عدم التوافق مع الأحزاب، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى تشكيل حكومة كفاءات وطنية من خارج الأحزاب.
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