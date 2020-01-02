رابط قياس لمعرفة نتائج كفايات المعلمين والمعلمات بالسعودية

زاد البحث بالمملكة العربية السعودية على نتائج آخر تطبيق قياس كفايات المعلمين والمعلمات والتي قد سبق أداء اختباراتهم في شهري سبتمبر وأكتوبر عام العام الماضي، حيث اعلنت عنها هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الخميس، ويتم الحصول عليها برقم الهوية 1441 بشكل الكتروني.

اقرا أيضًا: تيك توك يكشف الدول التي طلبت بيانات المستخدمين

وكانت الصفحة الرسمية لـمركز قياس نشرت أيضًا موعد إعلان النتائج التي سوف تظهر على موقع قياس فقط من خلال الضغط هنا، ثم كتابة رقم الهوية الوطنية الخاص بالمعلم أو المعلمة أو رقم السجل المدني في المكان المخصص لذلك، يليه كتابة كلمة المرور، وتسجيل الرمز المرئي

أو التأكيدي، ثم الضغط على الاستعلام لتظهر النتيجة بشكل فوري.

موقع قياس

يقدم مركز "قياس الوطني" الكثير من الخدمات الإلكترونية لكلا من المعلمين والطلاب، فمن خلاله يتم توفير اختبارات قياس المحسوبية والورقية، بجانب إعلان مواعيد الاختبارات بشكل محدد وبشكل وافي، كما يقدم إعداد الاختبارات المطلوبة لدخول الجامعات بالمملكة العربية السعودية.

Advertisements

هدف الاختبارات

تهدف وزارة التعليم السعودية من تلك الاختبارات للمعلمين والمعلمات هو التعرف على كفائتهم، مستواهم المهني في توصيل المعلومات للطلاب، بجانب التعرف على درجة استيعاب الطلاب منهم، ياتي ذلك في إطار تطوير

المسيرة التعليمية والرقي والتطلع إلى مستوى أفضل.

اقرا أيضًا: لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

فيما كشف نايف بن مونس العبدلي المتحدث الرسمي لهيئة تقويم التعليم والتدريب ومديرعام الإدارة العامة للاتصال المؤسسي، أن الهيئة سوف تعلن فيما بعد عن مواعيد التسجيل في اختبار الرخص المهنية للمعلمين والمعلمات بعد صدور قرار وزير الخدمة المدنية بتأجيل نفاذ لائحة الوظائف التعليمية الصادرة بالقرار الوزاري.

وأوضح أن مقياس كفايات المعلمين والمعلمات دخل حيز التنفيذ منذ 11 عامًا، حيث بدأ في عام (1430هـ) للمتقدمين الرجال لمهنة التدريس، وبدأ للمعلمات المتقدمات في عام (1434هـ)، جيث يكون لصالح وزارتي التعليم والخدمة المدنية معا، لقياس مدى تحقق الحد الأدنى من المعايير التي ينبغي توفرها لكل الراغبين في التقديم للمهنة، بما تشتمل عليه من معارف وعلوم ومهارات تغطي الجوانب الأساسية للمهنة.