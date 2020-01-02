اخبار العالم

دخول رتل عسكري تركي جديد للحدود السورية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان، دخول رتل عسكري جديد للقوات التركية من معبر (كفر لوسين) عند الحدود السورية مع لواء اسكندرون شمال إدلب .

 

وأوضح المرصد - وفقًا لقناة العربية الإخبارية اليوم الخميس - أن الرتل يتألف من عربات عسكرية

Advertisements
مصفحة، وسيارات محملة بالمساعدات اللوجستية، حيث توجه نحو نقاط المراقبة المنتشرة في مناطق "خفض التصعيد " .


وكان قد دخل رتل عسكري تركي إلى الأراضي السورية في 26 ديسمبر الماضي عبر

معبر (كفر لوسين) بريف إدلب الشمالي يتألف من 85 آلية على الأقل، واتجه جزء منه نحو النقطة التركية في العيس جنوب حلب، وآخر نحو الراشدين بضواحي حلب الغربي.


يذكر أن الأمم المتحدة قد أعلنت أن أكثر من 284 ألف شخص كانوا قد نزحوا خلال شهر ديسمبر جراء القصف وأعمال العنف في إدلب.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دخول رتل عسكري تركي جديد للحدود السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا