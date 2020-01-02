لبنان يتسلم طلبًا من الإنتربول لتوقيف كارلوس غصن

أعلنت قناة سكاي نيوز الإخبارية، منذ قليل، اليوم الخميس، أن لبنان تسلمت طلبًا من الإنتربول لتوقيف رجل الأعمال كارلوس غصن.

شبهات حول دور أمريكي في هروب كارلوس غصن من طوكيو

ونفى مصدر في القصر الرئاسي بلبنان، الخميس، أن يكون رئيس الجمهورية

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ميشال عون، التقى رجل الأعمال كارلوس غصن، بعد وصوله إلى بيروت، إثر فراره من اليابان، حيث كان قيد الإقامة الجبرية، بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية.

ووصل غصن الإثنين إلى بيروت، على متن

طائرة خاصة، مستخدمًا جواز سفر فرنسيًا وبطاقة الهوية اللبنانية، في خطوة أثارت صدمة كبيرة في طوكيو، فيما اعتبرت السلطات اللبنانية، الثلاثاء، أنه دخل البلاد "بصورة شرعية"، ولا شيء يستدعي ملاحقته.

وتعليقًا على تقارير إعلامية عن لقاء جمع عون وغصن، قال مصدر رئاسي لبناني لفرانس برس، اليوم الخميس، إن "غصن لم يلتقِ رئيس الجمهورية".