مغردون.. إيران تسعى لتحويل العراق إلى ساحة لتجارة المخدرات

حالة التخبط الأمريكي تجاة سياسة إيران في المنطقة العربي، يؤكد عدم جديتها فى مواجهة تمدد النظام الإيراني في المنطقة العربية ،حيث تتدخل الدولة الفارسية في شئون العراق ولبنان واليمن بشكلٍ مباشر.
وقال مغردون، الولايات المتحدة الأمريكية لا تستطيع محاربة إيران وتترك الطرف الأساسي فى تمويل المليشيات الإيرانية الإرهابية التي تحصد أرواح أبناء الشعوب العربية.
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وأكد البعض الأخر، أن الدولةالشيعية تسعى لتحويل العراق إلى ساحة لتجارة المخدرات وتستهدف الاقتصاد، مؤكدين إلى السبب الحقيقي لمحاربة تظاهرات العراق ولبنان وبعض البلدان العربية الحفاظ على الوجود الإيرانى فى وتمددها فى المنطقة العربية".
وتابع أخرون:" إحتلال العراق ولبنان من قبل ايران يحوّل البلدين الى صندوق بريد بين اميركا وايران، بينما لانريد الخلاف مع احد نريداستقلال لبنان و استقلال كل العالم العربي من اي تدّخل"، لافتين إلى ملالي إيران أدركوا إن وضعهم خطير و يريدون مهاجمة الولايات المتحدة الأمريكية التي منحتهم في وقت سابق حكم العراق بمشاركة ايران و في زمن ترامب باتت ايران محاصرة و تقطع اذرعها في في المنطقة عموما.
ولفت مغردون، أن الشعب العراقى لن يترك حقوقة، ولن يسمح لامريكا بالتجاوز فى الأراضى العراقية، مشيرين إلى أن العراقيين يقفون بالمرصاد لأى تدخلات إيرانية أو خارجية للحفاظ على وحدة الشعب لتحقيق مطالبهم وحماية الأراضى العراقية.
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