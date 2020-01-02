تونس.. الجملي يجري مزيدًا من المشاورات لتشكيل الحكومة

من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء المكلف الحبيب الجملي، بالمزيد من المشاورات، بشأن تشكيل الحكومة مما يؤخر تصويت البرلمان على الحكومة الجديدة، الذي كان متوقعًا، اليوم الخميس، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.
وقدم الجملي، قائمته الوزارية المقترحة إلى الرئيس قيس سعيد، بعد حوالي ثلاثة أشهر، من الانتخابات، التي أسفرت عنبرلمان منقسم بشدة، الأمر الذي أدى إلى تعقيد عملية تشكيل حكومة ائتلافية، بحسب وكالة "رويترز".
ورشح حزب حركة النهضة الإسلامي المعتدل، الحبيب الجملي، لتشكيل حكومة بعد أن احتل المركز الأول في الانتخابات، التي جرت في أكتوبر الماضي، وحصد
وقال الجملي إن حكومته ستركز على الاقتصاد وهو موضوع استعصى على جميع الحكومات في تونس منذ ثورة 2011، التي فتحت أبواب البلاد أمام الديمقراطية.
وقامت الحكومة المنتهية ولايتها بإجراء تخفيضات مؤلمة للحد من العجز العام، لكن صندوق النقد الدولي وغيره من المقرضين الأجانب، الذين يسعون إلى المزيد من الإصلاحات المالية.
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