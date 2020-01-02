البرلمان التركي يبدأ التصويت على إرسال قوات إلى ليبيا

أعلنت الجمعية العامة للبرلمان التركي، اليوم الخميس، أنها بدأت مناقشة مذكرة تفويض رئاسية من أجل إرسال قوات إلى ليبيا، وفقًا لوكالة أنباء سبوتنيك.

في وقت سابق، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده سترسل قوات إلى ليبيا بما أن طرابلس طلبت

ذلك، وأنه سيعرض مشروع قانون لنشر القوات هناك على البرلمان، في يناير .

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وأضاف أردوغان "سنعرض على البرلمان التركي مشروع قانون لإرسال قوات إلى ليبيا عندما يستأنف عمله في يناير، وذلك لتلبية

دعوة حكومة الوفاق الليبية".

ووقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مذكرتي تفاهم مع فائز السراج، رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية، في 27 نوفمبر الماضي، تتعلقان بالتعاون الأمني والعسكري، وتحديد مناطق الصلاحية البحرية، بهدف حماية حقوق البلدين المنبثقة عن القانون الدولي. وأعلن أردوغان عن إمكان إرسال الجيش التركي إلى ليبيا، إذا توجهت سلطاتها إلى أنقرة بمثل هذا الطلب.