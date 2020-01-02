لبنان يتلقى مذكرة توقيف دولية لغصن الرئيس السابق لشركة نيسان

تلقى لبنان، اليوم الخميس، مذكرة توقيف دولية بحق كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان للسيارات الذي فر من اليابان حيث كان يخضع للإقامة الجبرية.

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان أنّ "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف بالنشرة الحمراء من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن"، وفق لما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية.

وقال مصدر قضائي لبناني إن مديرية قوى الأمن الداخلي تسلمت المذكرة الصادرة عن الشرطة الدولية (إنتربول).

وتعرف المذكرة باسم "النشرة الحمراء" وتدعو السلطات إلى اعتقال شخص مطلوب. وأضاف المصدر أنه لم تتم إحالة المذكرة بعد إلى القضاء.

وفر غصن إلى بيروت قادما من اليابان حيث يواجه محاكمة في اتهامات بمخالفات مالية.

وأضاف المصدر، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بخصوص المذكرة.

وأوضح أنه عندما تلقى لبنان نشرات حمراء للقبض على لبنانيين يقيمون على أراضيه في حالات سابقة مشابهة، لم يتم توقيف المشتبه بهم ولكن صودرت جوازات سفرهم ووُضعت كفالة لهم.

ويحمل عضن الجنسية اللبنانية والبرازيلية والفرنسية كارلوس وكان قيد الإقامة الجبرية في اليابان بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.

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