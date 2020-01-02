تعيين عبد اللطيف الزياني وزيراً لخارجية البحرين

قالت وكالة أنباء البحرين، اليوم الخميس، إن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزياني سيصبح وزير الخارجية البحريني المقبل مع انتهاء فترة توليه منصبه، مشيرة إلى قرار صادر عن ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

وقال ديوان ولي العهد البحريني، في تغريدة على حسابه على موقع "تويتر"، إن الأمير سلمان بن حمد آل خليفة التقى الخميس بالزياني وأبلغه "برغبة جلالة الملك المفدى بتعيينه وزيرا للخارجية".

وسيخلف الزياني وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة الذي يتولى المنصب منذ عام 2005.

وبحسب البيان، فإن الأمير أعلن أيضا تعيين وزير الخارجية السابق خالد بن أحمد آل خليفة مستشارا للملك للشؤون الدبلوماسية.

وقالت الوكالة إن الزياني سيتولى منصب وزير الخارجية عندما تنتهي فترة توليه منصب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي في عام 2020 لكنها لم تحدد موعدا لذلك.

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