زلزال قوي يضرب شمال شرق إيران

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يناير 2020 04:15 مساءً - مشاركة ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني، أن زلزالا بقوة 5.8 درجة، هزّ شمال شرق إيران، الخميس، دون أن ترد على الفور أنباء عن وقوع أضرار. المزيد من الأخبار تحطم طائرة رئيس الأركان التايواني وأنباء تتحدث عن فقدانه Advertisements فيضانات تغرق العاصمة الإندونيسية.. قتلى ومشردون بالآلاف وأضاف التلفزيون أن الزلزال ضرب بلدة سنجان، على عمق ضحل يبلغ ثمانية كيلومترات. وتقع البلدة التي يقطنها نحو عشرة آلاف شخص، قرب الحدود مع أفغانستان، حسبما ذكرت “رويترز”. المصدر رويترز

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