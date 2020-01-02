كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكشف عن حجم التبرعات لحملة إعادة انتخاب ترامب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت وكالة رويترز، عن مسؤول كبير في حملة الدعاية لإعادة انتخاب الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحملة جمعت تبرعات قدرها 46 مليون دولار، في الربع الأخير من العام الماضي.

وقال المصدر، إن التبرعات زادت بشكل كبير بعد أن بدأ الديمقراطيون سعيهم لعزل ترامب، للاشتباه في ممارسته ضغطا على زعيم أجنبي، حتى يفتح تحقيقا بشأن خصم سياسي.

وبحسب رويترز، ستبدأ المنافسة بين المرشحين الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية بولاية أيوا، بعد شهر.

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ومن المقرر، أن يخزض مرشح الحزب الديمقراطي الانتخابات أمام ترامب، في انتخابات الرئاسة في نوفمبر المقبل.

وتبدأ حملة ترامب عام الانتخابات 2020 بسيولة متاحة قدرها 102.7 مليون دولار، وهو مبلغ سيساهم في المنافسة في ولايات أكثر من الولايات التي كانت سببا في فوزه غير المتوقع في 2016.

وبدأ مرشحون ديمقراطيون الكشف عن التبرعات التي تلقتها حملاتهم في الربع الأخير، إذ أعلن بيت بوتيجيج الأربعاء أنه جمع24.7 مليون دولار في الشهور الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.

وقالت حملة الدعاية لمنافسه الديمقراطي، بيرني ساندرز، الخميس، إنها جمعت أكثر من 34.5 مليون دولار، ليصل إجمالي التبرعات التي حصل عليها إلى 96 مليون دولار، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.