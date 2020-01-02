كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عشرات الجثث جراء الاشتباكات القبلية في دارفور والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت جمعية الهلال الأحمر السوداني، 48 جثة من ضحايا الاشتباكات القبلية التي اندلعت مساء 29 ديسمبر بالجنينة عاصمة غرب دارفور إلى مشرحة مستشفى المدينة.

وقد أعلنت الجمعية، في بيان لها اليوم الخميس، إصابة 241 شخصًا بجروح، 19 منهم في حالة جرحة تم نقلهم إلى الخرطوم.

وكانت اشتباكات، قد اندلعت في المدينة مساء الأحد، وتواصلت الاثنين بالأسلحة وتم إحراق عدد من المنازل. وتدور الاشتباكات بين منتمين لمجموعات عربية وأخرى إفريقية.

وتمكن فريق الهلال الأحمر، من إخلاء وإسعاف 55 مصاباً إلى مستشفى الجنينة، و19 مصاباً في حالة حرجة تم نقلهم إلى مطار الجنينة ومنه إلى الخرطوم.

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كما تم تقديم الإسعاف ميدانياً لـ 167 وتم تحويل 48 جثة إلى المشرحة.

وقررت الحكومة، إرسال مزيد من القوات إلى المدينة وشكلت لجنة تحقيق في الأحداث، وفرضت السلطات المحلية حظر التجول بالولاية.

وقالت إحدى الفارات من مخيم كردينق القريب من المدينة لفرانس برس الثلاثاء عبر الهاتف "تم حرق منازلنا والآن ليس لدينا ما نلبسه أو نأكله والجثث ملقاة على الأرض تركناها عندما فررنا من الخيم صباح اليوم".