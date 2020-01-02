كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر داعش يعلن مسؤوليته عن الهجوم على مركز للشرطة في روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم على مركز للشرطة في جنوب روسيا، وفقا لما أوردته شبكة "ايه بي سي نيوز".

وقال مسؤولون روس إنه قتل أحد ضباط الشرطة وأصيب ثلاثة اخرين عندما هاجم رجلان مركزا للشرطة في ماجاس عاصمة جمهورية إنغوشيا يوم الثلاثاء.

وذكرت تقارير إخبارية، أن المهاجمين أصابوا ضابط شرطة بسيارتهم وطعنوا ثلاثة آخرين. وقد قُتل أحد المهاجمين عندما فتحت الشرطة النار عليهم وأصيب الآخر.

تقع أنغوشيا في منطقة شمال القوقاز، حيث اشتبكت الشرطة والمسلحون الإسلاميون.

وذكر بيان على موقع تابع لتنظيم الدولة الإسلامية اليوم الخميس أنه قتل شرطيين، ولم يشر إلى سقوط مهاجمين.

