كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة مثيرة.. شهر ديسمبر 32 يوما في السودان (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت صورة تداولها نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، لجواز سفر سوداني، ظهر فيها ختم الهجرة والجوازات في مطار الخرطوم بتاريخ 32 ديسمبر 2019.

وأثارت الصورة، جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بين مشكك ومؤكد لصحة الواقعة.

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وكشف مدير الإعلام والعلاقات العامة بالشرطة السودانية، اللواء حسن حامد، حقيقة الصورة، قائلا: إن الصورة عبارة عن عملية تعديل "فوتوشوب" تمت على صورة جواز آخر.

وأكد اللواء حسن حامد، أنه لا علاقة للشرطة، بالختم المصاحب للجواز المتداول، ولا بالإجراء المذكور، وأنه لم تجر معاملة على هذا النحو إطلاقا.