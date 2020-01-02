كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقارير: لبنان يتلقى مذكرة من الإنتربول لضبط رئيس نيسان السابق كارلوس غصن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقت السلطات اللبنانية أمرًا أصدره الإنتربول للقبض على رئيس نيسان السابق كارلوس غصن، حسبما أفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مصدر قضائي لبناني.

وذكر المصدر أن المذكرة، التي تشرف عليها قوات الأمن الداخلي اللبنانية، لم تتم إحالتها إلى القضاء بعد.

وفقًا للمصدر ، لم تتخذ السلطات أي قرارات بخصوص أمر الاعتقال بعد.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، فر غصن من اليابان حيث يواجه المحاكمة بسبب مزاعم بأنه لم يبلغ عن دخله خلال فترة رئاسته لرئيس تحالف رينو-نيسان ميتسوبيشي. هرب المسؤول، وهو فرنسي الجنسية من أصل لبناني، إلى لبنان.

ونفت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، التقارير التي تفيد بأن الرئيس ميشال عون استقبل كارلوس غصن رئيس شركة نيسان الهارب السابق لدى وصوله إلى البلاد.

نجا رجل الأعمال الفرنسي اللبناني، الذي كان رهن الإقامة الجبرية في اليابان بسبب عدة تهم من سوء السلوك المالي، في ظروف غامضة ووصل إلى بيروت يوم الاثنين.

أفادت عدة وسائل إعلام أنه استقبله عون، لكن مسؤولًا رفيعًا في الرئاسة نفى أن يكون الرجلان قد التقيا.

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وقال المسؤول لوكالة "فرانس برس": "لم يتم استقباله في الرئاسة ولم يلتق الرئيس".

وقال "غصن"، إنه سيتحدث إلى وسائل الإعلام الأسبوع المقبل. وأكد كارلوس أبو جوده أحد محاميه في لبنان إن موعد المؤتمر الصحفي لم يتحدد بعد.

دخل كارلوس غصن لبنان بجواز سفر فرنسي، حسب وثائق المطار التي شاهدتها وكالة فرانس برس.

وقد فتشت السلطات اليابانية، اليوم الخميس، منزل رئيس شركة نيسان السابق، كارلوس غصن، بعد هروبه إلى لبنان، حسبما أفادت وكالة أنباء "كيودو".

تم اتهام "غصن" رسميًا بالاحتيال المالي وإساءة استخدام السلطة في يناير 2019، بعد عدة أشهر من اعتقاله. بعد قضاء بعض الوقت في مركز الاحتجاز، سُمح له بالبقاء في اليابان في انتظار المحاكمة، لكنه فر بكفالة في وقت لاحق.

ووفقًا لمكتب المدعي العام الياباني، كان "غصن" يغطّي خسائره من استثمارات القطاع الخاص فيما يتعلق بعقد شركة نيسان، مع خسائر تصل إلى حوالي 21 مليون دولار.

كما اتُهم رجل الأعمال بعدم الإبلاغ بشكل كبير عن دخله خلال فترة رئاسته لرئيس تحالف رينو-نيسان ميتسوبيشي.